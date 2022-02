Niklas Schröder (33) ist ganz hin und weg von seiner Tochter! Im September des vergangenen Jahres sind der ehemalige Bachelorette-Boy und seine Frau Jessica (27) zum ersten Mal Eltern geworden: Die kleine Hailey Emilia hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem gibt Nik seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen neuen Alltag. Seit wenigen Wochen zeigt er im Netz auch das Gesicht seines Nachwuchses. Nun teilte er einen süßen neuen Vater-Tochter-Schnappschuss.

Auf Instagram veröffentlichte der 33-Jährige ein Foto von sich, auf dem er seine Tochter auf dem Arm hält. Er hat Hailey dicht an sich gedrückt und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. "Meine Prinzessin", schwärmte der Influencer in der Bildunterschrift. Auch seine Fans sind von ihr ganz angetan. "Süß, die Kleine" und: "So eine süße Maus", lauten nur zwei der zahlreichen begeisterten Kommentare.

Nik und Jessi gehen in der Elternrolle total auf. Kurz nach der Geburt erzählte der Bachelor in Paradise-Star auf Instagram: "Es ist wunderbar, das wollten wir immer und jetzt haben wir es – und wir sind echt superglücklich."

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

Instagram / nik_schroeder Nik und Hailey Schröder im Februar 2022

Instagram / nik_schroeder Niklas, Jessi und Hailey Schröder

