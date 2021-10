Die Schröders überraschen ihre Fans mit einem ganz besonderen Foto! Anfang September sind Niklas (32) und Jessica (27) zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre kleine Tochter heißt Hailey Emilia – und ist natürlich der ganze Stolz der ehemaligen Bachelor-Stars. Seit der Geburt geben die Influencer ihren Followern zwar Einblicke in ihren Familienalltag, doch dabei bekam man ihr Baby nie richtig zu sehen. Jetzt veröffentlichte Nik das erste Foto, auf dem man das Gesicht seines Töchterchens erkennen kann.

Diesen niedlichen Schnappschuss veröffentlichte der 32-Jährige am Montag in seiner Instagram-Story: Niklas und Jessi posieren hier gemeinsam mit ihrem Baby für ein süßes Spiegelselfie – während ihre Eltern freudig in die Kamera lächeln, hat Hailey einen eher entspannten Blick aufgelegt. Die Kleine ist dick in einen beigen Einteiler, rosa Söckchen und ein Mützchen mit Schleife eingepackt – und nuckelt an einem Schnuller.

Promiflash hatte die Eltern bereits vor der Geburt gefragt, ob sie ihren Nachwuchs im Netz zeigen werden. "Die einen machen das so, die anderen machen das so. Da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Also wir lassen das auf uns zukommen. Wir haben da jetzt auch keinen Fahrplan niedergeschrieben", erklärte Nik daraufhin. Er habe kein Problem damit, das Kind in einem gewissen Rahmen seiner Fangemeinde auf Social Media zu präsentieren – aber er wolle sein Baby auf keinen Fall vermarkten.

Instagram / jessicooper Jessi Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit Tochter Hailey Emilia

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

