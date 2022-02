Wie steht es um die Chancen der zwei Bachelor-Nachzüglerinnen Chiara Madonna (24) und Chiara Fröhlich (24) auf die letzte Rose? In der dritten Folge der RTL-Datingshow stießen die blonde Studentin und die brünette Make-up-Artistin beim Gruppendate zu den verbliebenen Kandidatinnen dazu – nicht gerade zur Freude der restlichen Single-Ladys. Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) lud daraufhin direkt die Dunkelhaarige zum Einzeldate ein. Doch haben die Spätankömmlinge eigentlich überhaupt noch eine Möglichkeit, beim Bachelor aufzutrumpfen? Ex-TV-Junggeselle Andrej Mangold (35) gibt Promiflash eine Einschätzung!

"Meistens ist es ja so, dass die Nachzüglerinnen wenig bis keine Chance haben. Ich glaube, das ist dieses Mal komplett anders", stellte Andrej im Promiflash-Interview fest. Gerade Chiara Fröhlich, die Dominik direkt zum Tête-à-Tête gebeten hatte, schien seiner Meinung nach einen bleibenden Eindruck beim Bachelor hinterlassen zu haben. "Da hat er sogar gesagt, da liegt etwas in der Luft. Wäre es nicht das erste Date gewesen, hätte es vielleicht sogar zum Kuss kommen können. Dementsprechend ist sie sicherlich hoch im Kurs und hat auch gute Chancen, weiterhin dabei zu bleiben", vermutete der Basketballer.

Chiara Madonna rechne er aber ebenso gute Chancen aus – schließlich sei sie nun gleichauf mit all den Damen, die auch noch kein Einzel-Rendezvous mit Dominik hatten. Generell hält Andrej die dritte Folge für einen guten Moment, noch mal Frischfleisch in die Ladysvilla einziehen zu lassen: "Vom Zeitpunkt her ist es gut gewählt worden von der Produktion", schloss er ab.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Dominik Stuckmann und Chiara Fröhlich bei "Der Bachelor"

Ex-Bachelor Andrej Mangold im August 2021

Die Bachelor-Nachzüglerinnen Chiara Fröhlich und Chiara Madonna

