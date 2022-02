Cathy Hummels (34) sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin teilt auf ihren Social-Media-Kanälen allerhand Eindrücke aus ihrem Leben – immer wieder postet die Ehefrau von Mats Hummels (33) Bilder und Clips von sich. Nun teilte die Brünette ein Foto, auf dem sie keinen BH trägt, weshalb ihre Brustwarzen durchblitzen. Für den Schnappschuss bekam Cathy allerdings nicht nur Zuspruch von ihren Followern!

Auf dem Instagram-Foto trägt Cathy ein schwarzes, leicht transparentes Top. "Ohne BH, wie viele Frauen mittlerweile. Sollte normal sein und ist es auch, weil ich mich wohlfühle in meiner Haut", schrieb die Beauty dazu. Dafür bekam sie jedoch leider von vielen Usern Gegenwind. "Ohne BH ist okay, aber so transparent ist für zu Hause" oder "Was stimmt mit dir nicht?", ätzten einige Hater.

Zahlreiche Fans nahmen die 34-Jährige aber auch in Schutz und wiesen die Kritiker in die Schranken. "Wie man hier unschwer erkennen kann, sind viele Leute, die hier kommentieren, mit ihrem eigenen Leben unzufrieden und meinen deswegen, andere beleidigen zu müssen. [...] Leben und leben lassen, du machst alles richtig, Cathy!", schrieb beispielsweise ein Follower.

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels in Thailand im Januar 2022

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

