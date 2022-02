Yasmin Boulaghmal (20) packt aus! Sie war selbst vergangenes Jahr Kandidatin bei Germany's next Topmodel und verfolgt gebannt die neue Staffel der Castingshow. Zudem hat sie noch beste Verbindungen zu den anderen ehemaligen Girls wie Romina Palm (22) oder Dascha Carriero (21) – und die haben natürlich auch ihre Meinung zu den neuen Models in der Show von Heidi Klum (48)! Promiflash fragte bei Yasmin mal nach: Wer ist die absolute Favoritin der Ex-Kandidatinnen?

Gerade jetzt am Anfang sind es noch sehr viele Namen, die die Zuschauer sich merken müssen. Doch bei Yasmin ist ein Name hängen geblieben, wie sie Promiflash jetzt verriet: Juliana! "Wir haben teilweise noch GNTM-Gruppen mit den Mädels [...]. Und Juliana wurde ziemlich oft reingeschickt!", erklärte sie ehrlich. Über sie wurde offenbar unter den Alumni der Modelshow ziemlich oft geplaudert!

Aber die 24-Jährige fiel ihnen nicht nur auf, sondern die einstigen Teilnehmerinnen setzten in sie schon große Hoffnung. "Die kommt sicher weit, die sieht so gut aus", soll beispielsweise ein Girl in den Gruppenchat geschrieben haben. "Bei uns hat sie auf jeden Fall für Aufregung gesorgt und sie ist auf jeden Fall Gesprächsthema unter den GNTM-Mädels", schloss Yasmin ehrlich ab.

Anzeige

Wenzel, Georg Die GNTM-Girls Dascha, Luca, Yasmin, Liliana und Elisa

Anzeige

Instagram / juliana.crst Juliana, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Yasmin Boulaghmal im Sommer 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de