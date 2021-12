Riccardo Simonetti (28) kann wieder nach vorne blicken. Vor wenigen Tagen hatte der Influencer öffentlich gemacht, dass er ins Krankenhaus musste. Warum genau, ließ er zwar offen – dafür verriet er, dass er schon wieder auf dem Weg der Besserung sei. Es war ihm sogar möglich, Weihnachten im Kreise seiner Liebsten zu feiern. Dazu gehört seit über einem Jahr auch sein Partner Steven, der an den Feiertagen zudem Geburtstag hatte. Aus diesem Anlass widmete Riccardo ihm nun süße Worte.

Auf Instagram veröffentlichte der 28-Jährige ein Foto, auf dem er und sein Freund in zueinander passenden Weihnachtsshirts vor dem Tannenbaum stehen und sich umarmen. "Rechtzeitig zu Weihnachten wieder zu Hause mit meiner Mama und diesem kleinen Geschenk, das heute vor 39 Jahren geboren wurde! Alles Gute zum Geburtstag Steven, ich liebe dich sehr und bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben", schwärmte er von dem gebürtigen New Yorker.

Darüber hinaus betonte Riccardo, wie viel es ihm bedeutet, das Fest der Liebe zu Hause verbringen zu können. Die vergangenen Wochen seien eine ziemliche Herausforderung gewesen. "Ich bin noch nicht zu 100 Prozent fit, aber bald werde ich es sein", gab sich der gebürtige Bad Reichenhaller optimistisch.

