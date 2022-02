Travis Barker (46) macht seine Kourtney Kardashian (42) wohl ziemlich glücklich! Der Musiker und die TV-Bekanntheit stellen ihre Liebe gerne zur Schau. Egal, ob auf dem roten Teppich oder auf Social Media – die Turteltauben scheinen einfach nicht die Finger voneinander lassen zu können. Für manche Fans ist das manchmal sogar schon zu viel. Doch die dreifache Mutter packte vor Kurzem noch einen drauf, sie verriet: Kourtney hat jetzt den besten Sex!

Kim Kardashian (41) teilte in ihrer Instagram-Story einen Artikel von sich und ihrer Schwester über das Leben als Ü-40-Jährige. Darin verriet Kourtney, alle hätten den beiden gesagt, dass das Leben in dem Alter erst anfange: "Sie meinten, du wirst den besten Sex deines Lebens haben", erzählte Kourtney. Um dies noch einmal zu bestätigen, repostete sie ihren eigenen Satz und kommentierte ein deutliches "Oh ja" darüber.

Da sie seit Ende 2020 mit Travis zusammen und mittlerweile verlobt ist, machte Kourtney ihrem Liebsten damit zugleich ein Kompliment. Aber auch Kim scheint ihr Leben zuletzt in vollen Zügen zu genießen. Nach der Scheidung von Kanye West (44) datet sie den Comedian Pete Davidson (28) und hat eine Menge Spaß mit ihm.

Instagram / khloekardashian Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den VMAs 2021

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Pete Davidson

