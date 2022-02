In Jennifer Lopez' (52) Liebesleben könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! J.Lo machte im Sommer 2021 nämlich ihre neue Beziehung publik: Die "Get Right"-Interpretin ist wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (49) zusammen. Und auch beruflich feiert der Popstar große Erfolge: Vor ein paar Tagen kam passend zum Valentinstag ihre neue Liebeskomödie Marry Me in die Kinos. Aber wie sieht ein perfekter Valentinstag denn eigentlich im Hause Lopez-Affleck aus?

"Es ist für mich ein perfekter Valentinstag, wenn mein Partner und ich alleine an einem Ort sind, an dem wir uns keine Sorgen machen müssen, dass uns jemand beobachtet", betonte J.Lo jetzt im Rahmen der "Marry Me"-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Sie wünsche sich ein paar private Momente, in denen sie mit ihrem Liebsten über das Leben und die Liebe sprechen könne. "Einfach das Beisammensein und die Liebe wertschätzen", fasste die Musikerin zusammen. Große Geschenke stehen für Jen also offenbar nicht an erster Stelle.

Und das sieht J.Los "Marry Me"-Kollegin Michelle Buteau offenbar recht ähnlich – auch der US-amerikanischen Komikerin und Schauspielerin sind rote Rosen und Geschenke an diesem Tag wohl ebenfalls nicht so wichtig. Stattdessen hatte die 44-Jährige im Promiflash-Interview einen anderen Ratschlag parat: "Ganz ehrlich, sei einfach ein guter Mensch."

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Getty Images Michelle Buteau im Oktober 2021 in New York City

