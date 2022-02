Sie meldet sich mit besorgniserregenden News! Gerda Lewis (29) versorgt ihre Fans auf den sozialen Netzwerken regelmäßig mit Updates aus ihrem turbulenten Alltag. Dabei gewährt die einstige Bachelorette ihren Followern viele private Einblicke – mit zumeist guten Nachrichten. Doch nun stimmte die Beauty ernstere Töne an, denn sie berichtete von einem eher unschönen Vorfall: Gerda wurde nämlich anscheinend Opfer eines Hacker-Angriffs.

In ihrer Instagram-Story erzählte Gerda jetzt von der Attacke, die sich rund um ihren Mexiko-Urlaub abgespielt hatte. Ihre Freundin Asena Neuhoff habe am Flughafen die Bordkarten fotografiert und gepostet, wie es viele Reisende tun – mit schweren Folgen: Denn jemand habe sich das Foto zunutze gemacht. "Er hat sich in unsere Flugbuchung eingehackt und konnte unsere Daten sehen und sogar die Flüge umbuchen oder stornieren", zeigte sich die 29-Jährige fassungslos. Zwar habe der Hacker betont, dass er Gerda nur habe helfen wollen. Er habe darauf aufmerksam machen wollen, wie einfach es sein kann, mit Hilfe der Bordkarte Flugdaten zu ändern. Doch die Sache schien außer Kontrolle zu geraten.

Denn auf einmal waren die Flüge der Brünetten tatsächlich umgebucht! Weil der Cyber-Angreifer die Aktion in seiner Story gepostet hatte, sei es kaum zu sagen, ob er oder ein Follower die Umbuchung vorgenommen hatte. "Ich habe mich ausgeliefert gefühlt, zumal sich das alles im Ausland abgespielt hat", schilderte Gerda ihre Gefühlslage. Sie habe dann nur einen Ausweg gesehen – sie stornierte ihren Flug und buchte sich einen neuen!

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff und Gerda Lewis auf Ibiza, Mai 2021

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

