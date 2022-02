Es ist eine schwierige Zeit für ihn! Patrick Fabian (34) steht gerade vor einem Umbruch in seinem Leben: Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller kehrte der Daily gerade den Rücken. Auch privat läuft nicht alles rund – seit der Trennung vor gut einem Jahr streitet der Fitnessfan mit seiner Ex Lea Hontiponti um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Lilly. Jetzt scheinen neue Probleme auf ihn zuzukommen: Promiflash gegenüber verriet Patrick nämlich, dass er angezeigt wurde!

"Ich habe zurzeit juristische Auseinandersetzungen", berichtete Patrick im Gespräch mit Promiflash. Dabei zeigte sich der 34-Jährige überrascht von der Begründung: "Es ist eine Anzeige wegen übler Nachrede, das zählt wohl unter 'Häusliche Gewalt', wusste ich auch nicht." Nähere Details zu dem Vorfall wolle er jedoch erst einmal nicht verraten, fügte der ehemalige Daily-Star hinzu: "Ich will nicht sagen, um wen es dabei geht, aber viele werden sich das denken können..."

So ganz nachvollziehen kann Patrick die rechtlichen Streitigkeiten offenbar nicht: "Ich sag mal so: Ich wurde auch beleidigt, dann beleidigt man sich halt, das ist dann so… Aber ich finde es übertrieben, wenn man eine Person deswegen anzeigt." Jetzt heißt es wohl erst einmal abwarten, in welche Richtung sich die Anzeige entwickeln wird.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Tochter Lilly und Freundin Lea im Juni 2020

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

Instagram / CM-Inu3D70B Patrick Fabian, Schauspieler und Stripper

