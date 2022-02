Da hat er sich wirklich etwas Tolles ausgedacht! Dominic (30) und Sarah Harrison (30) sind nun seit mehr als vier Jahren verheiratet. Doch von Langeweile und Alltagstrott ist in der Beziehung der zweifachen Eltern nichts zu sehen. Das beweisen die beiden Unternehmer nun in einem neuen Video, das zeigt: Dominic hat seiner Liebsten ein romantisches Geschenk zum Valentinstag gemacht!

Da der 30-Jährige am Valentinstag wegen seiner Tickets für den Super Bowl abends nicht bei seiner Frau sein kann, hat er sich spontan eine Überraschung für die zweifache Mama überlegt: In ihrem aktuellen YouTube-Video überraschte Dominic seine Sarah mit einer Fahrt in einem Heißluftballon. Früh am Morgen ging es los. Keine optimale Zeit für den Morgenmuffel Sarah: "Das ist echt sehr früh. Ich bin echt kein Freund von solchen Überraschungen", betonte sie. Nach der Ankunft war die Müdigkeit allerdings schnell vergessen und die Harrisons konnten die Ballonfahrt so richtig genießen. Am Ende ließen die beiden Turteltauben ihren Ausflug mit einem Frühstück mitten in der Wüste von Dubai ausklingen.

Sarah und Dominic waren mit ihren Kindern bereits vor einiger Zeit nach Dubai ausgewandert und scheinen sich dort auch wohlzufühlen. Die Influencer haben sich in der Metropole mittlerweile sogar ein Haus gekauft und arbeiten von dort aus. Für einige Projekte in Deutschland kehrt das Pärchen allerdings immer wieder vorübergehend in die Heimat zurück.

Sarah und Dominic Harrison im Juni 2021

Dominic und Sarah Harrison auf ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

Dominic, Mia Rose, Sarah und Kyla Harrisons Weihnachtsfoto 2021

