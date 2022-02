Sie will sich nichts vorschreiben lassen! Sarah Engels (29) ist momentan zum zweiten Mal schwanger. Die einstige Deutschland sucht den Superstar-Finalistin genießt ihr Mamaglück und teilt es auch regelmäßig mit ihren Fans. Getrübt wird die gute Stimmung nur hin und wieder, wenn es darum geht, ihre Solea zu füttern – und durch unerbetene Kommentare! Denn in ihre Rolle als Mutter will sich Sarah anscheinend nicht reinreden lassen.

In ihrer Instagram-Story machte Sarah jetzt ihrem Ärger Luft: "Ich dachte gestern wirklich, dass ich vielleicht zu wenig Milch habe, weil ich das von links und rechts immer wieder gesagt bekomme!" Die gut gemeinten Ratschläge seien wenig hilfreich, beklagte sich die Sängerin: "Eine Mama macht aus dem Instinkt heraus doch schon einiges richtig und trotzdem ist es auch völlig okay, mal nicht zu wissen, was das Kind gerade hat."

Denn auch solche Situationen gehören für Sarah zum Mama-Dasein dazu – etwa wenn ihre kleine Solea nicht einschlafen könne und Mutter und Tochter sich gegenseitig hochschaukeln. "Sie war verzweifelt, weil ich verzweifelt war, und ich war verzweifelt, weil sie verzweifelt war", beschrieb die Musikerin die Szene, über die sie mittlerweile sogar lachen kann.

