Endlich wieder ein Grund zur Freude! Die britische YouTuberin Brittani Boren Leach hat bereits ein harter Schicksalsschlag ereilt: 2019 verlor die Influencerin ihren gerade einmal drei Monate alten Sohn, der plötzlich leblos in seinem Bett vorzufinden war. Die Videoproduzentin und ihr Ehemann Jeff haben immer noch mit dem schrecklichen Vorfall zu kämpfen. Da dürften diese Neuigkeiten den beiden den Tag absolut versüßt haben: Brittani ist wieder schwanger!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige die freudige Nachricht mit ihren Fans passend zum Valentinstag. "Rosen sind rot und die Liebe ist süß... Überraschung! Unsere Familie wächst um ein Herz und zwei Füße. Frohen Valentinstag", schrieb sie unter das zugehörige Foto, auf dem sie und ihr Liebster mit einigen Herzluftballons und einer Ultraschallaufnahme zu sehen sind. Beide kommen aus dem Strahlen sichtlich nicht mehr heraus! Das Paar hat bereits vier Söhne und kann sich nun auf den Familienzuwachs freuen.

Auch die Fans des YouTube-Stars sind begeistert davon: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch", "Das ist ja wundervoll! Alles Gute" oder "Ich kann es gar nicht glauben! Ich bin so aufgeregt", kommentierten drei von vielen weiteren Usern unter dem Beitrag. Einige stellten sogar schon Vermutungen auf, was das Geschlecht angeht.

