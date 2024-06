Kleines Wunder: Brittani Boren Leach erwartet siebtes Kind!

Wunderschöne Nachrichten von Brittani Boren Leach! Die YouTuberin und ihr Mann Jeff erwarten ihr siebtes Kind. Das verkündet die Beauty nun überglücklich auf Instagram in einem Video. Darin zu sehen ist Brittani mit ihrer bereits sechsköpfigen Familie bei untergehender Sonne am Strand. Die Webvideoproduzentin und ihr Liebster halten eine Reihe an Ultraschallbildern vor sich und schreiben zu dem emotionalen Posting: "Wir haben uns ein kleines Geheimnis bewahrt. Ab Januar 2025 wächst unsere Familie um zwei weitere kleine Füße! Wir können es kaum erwarten, dieses kleine Wunder kennenzulernen."

Nicht nur Brittani und Jeff freuen sich über die zuckersüße Neuigkeit, sondern auch die Fans der aktuell noch sechsfachen Mutter. "Das Ultraschallbild sieht aus wie ein Herz. Herzlichen Glückwunsch, Familie Leach", "Ich freue mich so für euch und gratuliere euch" oder "Oh mein Gott, ich wusste es. Glückwunsch! Vielleicht dieses Mal ein Mädchen? Ich sende euch mädchenhafte Schwingungen in eure Richtung" lauten nur drei von etlichen Kommentaren. Ihre Videobeschreibung scheint aber den einen oder anderen auch etwas zu verwirren – denn einige Social-Media-Nutzer denken offenbar, dass Brittani Zwillinge erwartet. "Zwei kleine Jungs mehr", tippt ein Follower, wird aber von der Schwangeren direkt berichtigt: "Es ist nur ein Baby!"

Brittani und Jeff sind bereits Eltern einer kleinen Jungstruppe! Dazu gehören: Carter, Cooper, Cash, Crew, Cole und Cam. Das Familienglück wurde allerdings vor einigen Jahren von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. Brittani fand ihren kleinen Crew an Weihnachten 2019 leblos in seinem Bett. "Crews winziger, irdischer Körper ist immer noch bei uns, obwohl ich weiß, dass er bereits im Himmel tanzt und spielt", schrieb sie damals auf der Social-Media-Plattform zu einem Bild, das den kleinen Säugling verkabelt in einem Krankenhaus zeigte.

