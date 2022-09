Sechstes Kind: Brittani Boren Leach ist wieder Mama geworden

Brittani Boren Leach ist im Mamaglück! Die YouTuberin gab vor einigen Monaten niedliche Neuigkeiten bekannt: Sie ist erneut schwanger. Es ist der sechste Nachwuchs für die Britin. Sie brachte nämlich bereits fünf Söhne auf die Welt: Carter, Cooper, Cash, Crew und Cole. Der kleine Crew starb jedoch an Weihnachten 2019 mit nur drei Monaten, was ein schwerer Schicksalsschlag für sie und ihren Partner Jeff war. Nun teilen sie mit: Brittanis sechster Sohn ist auf der Welt!

Auch er trägt einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben C, genau wie seine Brüder, verkündete die Webvideoproduzentin auf ihrem Instagram-Profil. "Willkommen auf der Welt, Baby Cam, du wirst so geliebt", schrieb Brittani zu einem ersten Schnappschuss ihres Babys in ihrer Story. Die Geburt scheint reibungslos verlaufen zu sein. Sie habe nur zwei Mal pressen müssen, gab sie preis.

Allgemein scheint Brittani ziemlich offen mit ihren Followern umzugehen. Denn die Beauty dokumentierte ihre ganze Schwangerschaft im Netz und zeigte nicht nur Babybauch-Pics, sondern auch Ultraschallbilder ihres Kindes.

