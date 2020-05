Brittani Boren Leach hat wieder Grund zur Freude! Hinter der YouTuberin und ihrer Familie liegt eine schwere Zeit: An den vergangenen Weihnachtstagen hatte sie ihr gerade einmal drei Monate altes Baby leblos in seinem Bettchen vorgefunden. Die Ärzte im Krankenhaus hatte nichts mehr für ihren Sohn Crew tun können – kurz danach war er gestorben. Doch nun erreichen die Fans der Blondine erfreuliche Nachrichten: Brittani erwartet wieder ein Kind!

Auf einem Instagram-Foto hält die werdende Mama ein Ultraschallbild in den Händen, während sich ihr Mann Jeff von hinten an sie schmiegt. Wie glücklich die Eltern über ihren kommenden Nachwuchs sind, macht sie in dem Post deutlich: "Gott hat uns inmitten einiger schwieriger Prüfungen das größte Geschenk gemacht und wir sind so dankbar. Ein Dank allein ist nicht genug, um zu sagen, wie dankbar wir sind." Dass sich nach dem Tod ihres Sohnes auch andere Gefühle dazu gesellen, betont die Influencerin ebenfalls: "Wir haben Tränen der Freude und des Glücks vergossen, Tränen der Trauer, Tränen der Nervosität, Tränen der Hoffnung."

Brittani befindet sich bereits im vierten Monat, wie sie auf ihrem Account offenbart. Sie ist bereits Mutter ihrer drei Söhne Carter, Cooper und Cash sowie ihrer Stieftochter Sydney. Ob es sich dieses Mal um ein Mädchen oder Jungen handelt, behält sie noch für sich.

Anzeige

Instagram / brittaniborenleach Brittani Boren Leach und ihr Sohn Crew

Anzeige

Instagram / brittaniborenleach Brittani Boren Leach und ihr Mann Jeff

Anzeige

Instagram / brittaniborenleach Brittani Boren Leach und ihr Sohn Crew



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de