Es steht viel an im Hause Erdmann! Die einstige GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann (33) lebt seit einigen Jahren mit ihrem Partner Mo und Söhnchen Leo in Dubai. Erst vor wenigen Wochen verkündete die Influencerin, dass sie erneut schwanger ist – und ein Mädchen erwartet. Nun steht auch noch ein großer Umzug in ihr neues Nest in Dubai an: Bei Fiona herrscht gerade pures Chaos!

Das zeigte sie nun total ehrlich in ihrer Instagram-Story: "Ich bin seit mehreren Stunden zugange und versuche alles wegzuräumen und Sachen zu sortieren. Es ist wirklich ein richtiges Chaos, wir packen weiter für den Umzug", erzählte Fiona ihren Followern während sie die Kamera auf volle Kisten und Verpackungen hielt. Seit vergangenem Jahr renovieren sie ihr neues Haus und schon bald können sie dort endlich einziehen.

Dass sie momentan so viel zu tun hat, bereitet Fiona aber auch ein schlechtes Gewissen, wie sie ebenfalls im Netz verriet. "Der Spagat zwischen Mama sein, Haus renovieren und dem eigenen Business ist echt nicht einfach", gab die TV-Bekanntheit Einblicke in ihr Seelenleben.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Haus während des Umzugs

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

