Das lässt die Fanherzen höherschlagen! Die britische Serie Downton Abbey begeisterte bereits ein Millionenpublikum, das sich seit der Veröffentlichung des Films, der an das historische Drama anknüpfte, auf Nachschub freuen kann. Denn bald ist es endlich so weit – die bereits vor einiger Zeit angekündigte Fortsetzung in Form eines Sequels erscheint. Nun steigert ein neuer Trailer die Vorfreude der Fans nur noch mehr!

Auf YouTube wurde nun der aktuellste Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in das Geschehen gewährt. Mit von der Partie sind wieder die ursprünglichen Darsteller, wie etwa Maggie Smith (87) und Hugh Bonneville (58). Aber auch neue Gesichter sind zu sehen, wie beispielsweise der aus "Hannibal" bekannte Hugh Dancy (46). Die Fans sind jedenfalls äußerst angetan von dem, was der neue Trailer hergibt: "Oh mein Gott, das sieht ja großartig aus!" , "Ich kann es kaum noch aushalten, zu warten!" oder "Fühlt sich an wie ein Wiedersehen mit der Familie" kommentierten drei User enthusiastisch unter dem Video.

Der neue Clip wird die Wartezeit der Serienjunkies sicherlich etwas versüßen können, denn noch ist Geduld angesagt. Ob die Queen (95) den Trailer auch schon gesehen hat? Wie Daily Telegraph einst berichtete, soll die Majestät nämlich ein großer Fan des Serienhits sein. Vielleicht blickt das Oberhaupt des britischen Königshauses dem offiziellen Kinostart auch schon ganz gespannt entgegen!

Anzeige

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

Anzeige

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Sandringham, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de