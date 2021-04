Downton Abbey-Fans aufgepasst! Nachdem die beliebte Serie rund um die englische Adelsfamilie Crawley im Jahr 2015 nach sechs Staffeln ein Ende fand, konnten Liebhaber im September 2019 die erste Filmadaption bewundern. Kurze Zeit später wurde bekannt gemacht, dass die Filmemacher eine Fortsetzung planen. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten – die Dreharbeiten zu "Downton Abbey 2" haben begonnen, und ein Starttermin ist auch schon bekannt!

Auf Twitter postete Hugh Bonneville (57) vor Kurzem ein Foto, auf dem er vor einem Plakat der Erfolgsserie zu sehen ist. Seinen Post untertitelte der Lord-Grantham-Darsteller mit den Worten: "Schön, zurück zu sein. #DowntonAbbey2". Fast zeitgleich wurde auch über den offiziellen "Downton Abbey"-Twitter-Account der Beginn der Dreharbeiten bekannt gegeben. Neben der beliebten Originalbesetzung werden auch einige neue Gesichter in der zweiten Filmadaption zu sehen sein, wie in dem Post verraten wurde. Hugh Dancy (45), Laura Haddock (35), Nathalie Baye (72) und Dominic West (51) haben sich dem Cast rund um Maggie Smith (86) und Michelle Dockery (39) in der Fortsetzung angeschlossen.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden erste Details zum zweiten Film bekannt. Nun steht auch der Starttermin für die sehnlichst erwartete Fortsetzung fest und Fans können sich freuen: "Downton Abbey 2" soll noch dieses Jahr zu sehen sein. Um die Weihnachtszeit herum, nämlich am 22. Dezember, soll das Sequel in die Kinos kommen. "Nach einem sehr herausfordernden Jahr [...] ist es ein großer Trost zu wissen, dass bessere Zeiten vor uns liegen und dass wir nächstes Weihnachten wieder mit den geliebten Charakteren vereint sein werden", schreibt Produzent Gareth Neame zum Starttermin.

Twitter / https://twitter.com/hughbon Schauspieler Hugh Bonneville im April 2021

Getty Images Hugh Bonneville, Schauspieler

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

