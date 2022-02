Die diesjährige Oscar-Verleihung rückt immer näher! Am 27. März werden sich wieder zahlreiche Stars im Dolby Theatre in Los Angeles versammeln, denn der wohl bekannteste Filmpreis wird verleihen. Unter den nominierten Streifen in der Kategorie "Bester Film" sind beispielsweise "Dune", "Don't Look Up" oder auch "Belfast". Aber wer wird die diesjährigen Oscars denn eigentlich moderieren? Aktuelle Medienberichte geben jetzt offenbar Aufschluss...

Laut eines Berichts des US-amerikanischen Onlinemagazins Deadline stünden die Moderatoren der diesjährigen Veranstaltung schon längst fest: Demnach sollen die Schauspielerinnen Wanda Sykes (57) und Regina Hall (51) sowie die Komikerin Amy Schumer (40) durch die 94. Ausgabe der prestigeträchtigen Preisverleihung führen. Somit bekämen die Oscars das erste Mal seit 2018 wieder einen Gastgeber, denn in den vergangenen drei Jahren fand das Event jeweils ohne Moderator statt.

Zwar wurde diese Nachricht bislang noch nicht von offizieller Seite bestätigt – doch offenbar soll es diesbezüglich bald ein Statement geben: Die diesjährigen Oscar-Moderatoren sollen nämlich in einer Folge der US-amerikanischen TV-Show "Good Morning America" bekannt gegeben werden, die schon am heutigen Dienstag ausgestrahlt wird.

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

Getty Images Amy Schumer, US-amerikanische Komikerin

Getty Images Wanda Sykes im Februar 2022 in West Hollywood

