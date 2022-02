Es muss nicht immer ein Abendkleid sein! Prinzessin Eugenie (31) steht als Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) von Kindesbeinen an in der Öffentlichkeit. Abseits von formalen Anlässen ist die Royal zwar nicht immer in wallender Robe, aber doch zumeist sportlich-schick gekleidet – etwa als sie mit ihrem Cousin Prinz Harry (37) zuletzt gemeinsam zum Super Bowl im Stadion war. Jetzt zeigte Eugenie jedoch, dass sie es mitunter auch ganz leger mag: Sie posierte nämlich in einer bequemen Jogginghose!

Das Foto, das sie im Entspannungs-Look zeigt, postete die 31-Jährige jetzt auf Instagram. Darauf steht sie neben ihrem Mann Jack Brooksbank (35) unter einem blühenden Baum. Rosa Blüten regnen romantisch auf das Paar herab und bedecken den Boden. Während er eine dunkle Jeans und einen schwarzen Pullover trägt, rockt Eugenie auf dem Bild eine Jogginghose und hat sich ihren Pulli lässig um die Taille gebunden.

Eugenies Fans freuten sich jedenfalls sehr, ihr adeliges Idol auch mal in einem solchen Outfit zu Gesicht zu bekommen. "Das ist ein ganz wunderbares Foto von euch beiden", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Viele weitere pflichteten ihr mit zahlreichen Herz-Emojis bei.

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Europapremiere von "Jane"

SIPA PRESS / ActionPress Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Oktober 2021

Getty Images Prinzessin Eugenie 2006

