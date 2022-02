Er bekommt Besuch von der Familie! Prinz Harry (37) hatte sich nach seinem Ausstieg aus dem englischen Königshaus mit Kind und Kegel in den USA niedergelassen. Allerdings sah man ihn dort eher selten privat unterwegs. Doch nun war es endlich mal wieder so weit: Harry wurde von seiner Familie aus England besucht. Seine Cousine Prinzessin Eugenie (31) reiste extra nach Los Angeles, um sich gemeinsam mit ihrem Cousin den Super Bowl anzusehen!

Auf den Fotos, die People vorliegen, ist ein entspannter Prinz Harry im Lässig-Look zu sehen, der gemeinsam mit Eugenie das Sportevent des Jahres von der Zuschauertribüne aus verfolgt. Die 31-Jährige hat den weiten Weg aus England auf sich genommen. So konnte sie zusammen mit Harry den Super Bowl 56 im sonnigen Kalifornien verfolgen. Eugenie und Harry scheinen die kinderfreie Zeit sichtlich zu genießen. Für welches Team die beiden Royals mitfiebern, ist allerdings nicht zu erkennen gewesen.

Wie nahe sich die beiden Cousins stehen, ist bereits oft in der Vergangenheit zu sehen gewesen: So gratulierte Eugenie ihrem Cousin mit einem süßen Post in den sozialen Medien zur Geburt seines zweiten Kindes. Auch sonst treffen sich die beiden Paare mit ihren Kindern, so oft es die Entfernung zulässt.

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice bei den Olympischen Spielen, 2012

Getty Images Prinz Harry 2021 in New York

Getty Images Prinzessin Eugenie, Dezember 2021

