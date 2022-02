Fans vom Bachelor müssen sich morgen etwas gedulden. Normalerweise flimmert die beliebte Kuppelshow zurzeit jeden Mittwoch pünktlich um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme. Dabei können die Zuschauer beobachten, wie Dominik Stuckmann (30) auf der Suche nach der großen Liebe ist und sich zwischen den zahlreichen Kandidatinnen entscheiden muss. Morgen findet das Spektakel jedoch später statt: Die nächste Folge wird nach hinten verschoben.

Auf Instagram teilte der Sender nun mit, dass Dominiks Liebessuche ein wenig warten muss. Denn vorher wird eine verlängerte Nachrichtensendung gezeigt, in der die aktuellen Geschehnisse rund um die anhaltende Gesundheitslage diskutiert werden. "Aus diesem aktuellen Anlass gibt es am Mittwoch-Abend ein 15-minütiges RTL Aktuell Spezial", heißt es in dem Statement.

Aber auch eine viertel Stunde später dürfen sich die Fans der Reality-Show auf viel Romantik gespannt machen. Schon in der letzten Folge wurde es nervenkitzelnd: Der Bachelor verteilte seinen ersten Kuss an Nele (28), was zu ein wenig Herzschmerz bei den anderen Mitstreiterinnen führte. Ob Dominik in dieser Folge wieder eine Frau küssen wird?

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Dominik Stuckmann mit den 22 Bachelor-Ladys in der ersten Nacht der Rosen

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Girls in der zweiten Nacht der Rosen

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg

