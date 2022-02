Wie geht es Georgina Fleur (31) in ihrer neuen Rolle als Mutter? Vor rund einem halben Jahr hat sich das Leben der Reality-TV-Bekanntheit komplett verändert: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Einen Alltag ohne ihren kleinen Sonnenschein an der Seite kann sich die Auswanderin wohl kaum noch vorstellen. In den sozialen Netzwerken zog Georgina nun erstmals ein Fazit ihres Mama-Daseins!

In einer Instagram-Fragerunde stellte sich die Beauty den Fragen ihrer zahlreichen Follower. Bei dieser wollte ein Nutzer beispielsweise wissen, ob Georgina Angst gehabt habe, Mama zu werden. "Angst ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich hatte großen Respekt davor und habe es immer noch", erklärte die Schönheit. Sie versuche, bei dieser Aufgabe mit so viel Verantwortung aber stets ihr Bestes zu geben.

Dabei rockt Georgina den Mama-Alltag komplett alleinerziehend: "Es ist alles machbar, man muss es nur machen!" Ihrer Meinung nach würden sie und ihre Kleine sich aber auch bestens ergänzen. Wenn das Mädchen zum Beispiel mal nicht raus wolle, dann ist das Duo einfach so flexibel und bleibt auf dem Zimmer.

