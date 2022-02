Diese Szene hat viel Überwindung gekostet! Emma Thompson (62) ist seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil von Hollywoods Schauspielelite! Dass es noch etwas gibt, was die Schauspielerin aus dem Konzept bringen kann, ist dabei schwer zu glauben. Doch für ihren neuen Film wagte Emma etwas, was sie bisher noch nie getan hat: Sie zog sich für die Kamera komplett aus!

Für ihren neuen Film "Good Luck to You, Leo Grande" ließ Emma die Hüllen fallen. Allerdings fiel ihr das gar nicht so leicht: "Es ist das Schwerste, was ich je tun musste. Ich habe also wirklich etwas getan, was ich als Schauspielerin noch nie getan habe", erzählte sie auf einer Pressekonferenz des Sundance Film Festivals. Sie selbst könne beispielsweise nicht vor dem Spiegel stehen, ohne an sich herumzuzupfen. "Aber das ist das Problem, dass wir Frauen unser ganzes Leben lang eine Gehirnwäsche erhalten haben, um unsere Körper zu hassen," gab die 62-Jährige als Grund für ihre Selbstzweifel an. Zum Schluss appellierte der "Tatsächlich... Liebe"-Star noch an seine Fans, dass sie sich "selbst akzeptieren und nicht verurteilen" sollen.

Aber Emma schlägt nicht immer so ernste Töne an. Die Schauspielerin ist eigentlich für ihren schrägen Humor bekannt. So gab sie beispielsweise ihrem Mann, dem Schauspieler Greg Wise (55), Kondome mit, als dieser für Strictly Come Dancing trainieren musste.

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

Disney Emma Thompson in "Cruella"

Getty Images Emma Thompson und Greg Wise bei der Premiere von "Men in Black 3" in 2012

