Zum Dahinschmelzen! Rita Ora (31) und Taika Waititi sind seit rund einem Jahren zusammen. Ihre Beziehung halten die beiden Turteltauben allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten sieht man die Sängerin und den Regisseur gemeinsam über den Red Carpet schreiten. Auch in den sozialen Medien hält sich das Paar mit gemeinsamen Schnappschüssen zurück! Doch zum Valentinstag machten sie eine Ausnahme: Sie teilten eine zuckersüße Aufnahme aus der Zeit, als sie sich kennenlernten!

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts ist das Throwback-Pic zu finden. Passend dazu schreibt die Sängerin: "Wir. Vor vier Jahren. Bis heute. Danke, dass du so cool bist und mich immer unterhältst." Auch Taika ließ es sich nicht nehmen, noch einige rührende Zeilen an seine Liebste zu verfassen: "Das erste Foto von uns, an dem Abend als wir uns kennenlernten. Seitdem sind wir befreundet. Vor einem Jahr haben wir dann gemeinsam beschlossen, die Dinge zu verkomplizieren, aber es wurde einfach einfacher." Hier scheinen sich zwei Seelenverwandte getroffen zu haben.

Zwischen der Britin und dem Neuseeländer wird es auch immer ernster: Nachdem sie sich Partnertattoos stechen ließen, soll Rita ihren Lebensgefährten bereits ihren Eltern vorgestellt haben. Bleibt abzuwarten, wann bei dem Powercouple die Hochzeitsglocken läuten.

Instagram / ritaora Taika Waititi und Rita Ora, Februar 2022

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Premiere von "Being the Ricardos"

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV EMAs 2021

