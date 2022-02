Susan Sideropoulos' (41) Fernsehprogramm steht! Seit dem 31. Januar können sich GZSZ-Fans Leon – Glaub nicht alles, was du siehst, ein Spin-off der beliebten Daily auf RTL+ ansehen. Auch die 41-Jährige wird darin zu sehen sein. Am Dienstag um 20:15 Uhr wird das achtteilige Serien-Highlight um Leon Morenos (Daniel Fehlow, 46) Domizilwechsel an die Ostsee sogar im Spielfilmformat bei RTL an den Start gehen. Gegenüber Promiflash hat Susan (41) jetzt verraten, mit wem sie ihre Rückkehr in das GZSZ-Universum und auf die TV-Bildschirme feiern wird.

In einem Interview mit Promiflash sprach Susan über ihre Pläne bezüglich der Ausstrahlung ihres neusten Projekts. "Klar wollen das meine Freundinnen mit mir zusammen gucken und die Familie auch. Vielleicht machen wir uns deshalb einfach alle zusammen einen schönen Abend, an dem wir den Film gemeinsam gucken", erzählte die Blondine. Vor allem ihre Kinder seien happy über die TV-Rückkehr ihrer Mutter. "Die mögen gerne Geschichten, in denen es spannend ist und man anfangs nicht weiß, wer der Täter ist und es erst später herausfindet", weiß Susan.

Für die erfolgreiche Vorabendserie scheinen sich die beiden Söhne der Schauspielerin für gewöhnlich jedoch eher nicht interessieren. "Wenn wir dann doch mal reinschalten, sag ich dann: 'Guckt mal, das ist GZSZ. Das ist die Serie, wo ich damals mitgespielt habe'", plauderte die einstige Verena-Koch-Darstellerin aus.

