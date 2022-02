Gal Gadot (36) weiß die freie Zeit mit ihrem Mann zu schätzen. Die Schauspielerin ist seit über 13 Jahren mit dem Immobilienunternehmer Jaron Varsano verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter – die zehnjährige Alma, die vierjährige Maya und die sieben Monate alte Daniella. Demnächst werden die beiden für sich und ihre Familie aber offenbar nicht mehr so viel Zeit haben. Ihre letzten ruhigeren Momente haben sie deshalb nun umso mehr genossen.

Auf Instagram veröffentlichte Gal ein Selfie, auf dem sie Jaron einen Kuss auf die Wange gibt. Zudem teilte die Wonder Woman-Darstellerin Fotos von einem gemeinsamen Spaziergang. Auf einem davon ist der Schatten des Paares zu sehen, das sich verliebt aneinanderlehnt. "Da die nächsten Monate arbeitsreich und hektisch werden, haben wir beschlossen, diesen schönen Samstag im Freien in der Wintersonne zu verbringen und uns mit der Familie eine Auszeit zu nehmen, bevor wir uns in einige unglaublich aufregende Projekte stürzen", erklärte die 36-Jährige in der Bildunterschrift.

Wie verschiedene US-Medien, darunter zum Beispiel Deadline, berichteten, habe Gal zuletzt Verträge für gleich drei Filme unterschrieben. Dabei soll es sich unter anderem um den Spionage-Thriller "Heart Of Stone" und ein Remake von Alfred Hitchcocks "To Catch a Thief" sowie des Disney-Films "Schneewittchen und die sieben Zwerge" handeln.

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot zusammen mit ihrer Familie

Instagram / gal_gadot Jaron Varsano und Gal Gadot im Februar 2022

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot und ihr Ehemann Yaron Varsano

