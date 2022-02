Er ist das "One Million Dollar Baby". Am zweiten Februar kam Kylie Jenner (24) und Travis Scotts (30) Nachwuchs zur Welt. Wolf Webster ist das zweite Kind der Unternehmerin und des Sängers. Bereits nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster (4) gab der Keeping up with the Kardashians-Star ein Vermögen für ihre Pflege und Wohlbefinden aus. Nachdem Stormis kleiner Bruder nun gute zwei Wochen auf der Welt ist, soll Kylie bereits eine Million US-Dollar für ihn ausgegeben haben.

Wie eine Quelle von Closer berichtete, soll Wolf bereits sein eigenes engagiertes Team von Betreuern haben. Neben den acht Kindermädchen, die für die Versorgung der beiden Kinder angestellt sind, sollen sie auch einen eigenen Bodyguard, einen Fahrer, eine Masseurin, einen Stylisten und zwei speziell ausgebildete Säuglingsschwestern haben, die rund um die Uhr für sie da sind, damit alle ihre Bedürfnisse erfüllt werden können. Auch Wolfs Kleiderschrank soll bereits voll mit Marken-Stramplern und Luxus-Babyschuhen sein. Sein persönlicher Stylist würde aber dafür sorgen, dass die Garderobe des Kleinen auch mit den besten Stücken gefüllt ist, wenn er weiter wächst, fuhr der Informant fort.

"Sie ist zwar eine extrem zupackende Mutter, aber auch eine viel beschäftigte Karrierefrau, die ein Imperium aufbaut. Wenn sie also arbeitet, will sie sicher sein, dass sich das beste Team um ihre Kinder kümmert", erklärte der Insider. Die Sicherheit ihrer beiden Schützlinge stehe bei Kylie an höchster Stelle, schlussfolgerte er.

Travis Scott und Kylie Jenner

Kylie Jenner, Oktober 2021

Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, 2021

