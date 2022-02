Ihr Todestag jährt sich. Vor zwei Jahren machten traurige Neuigkeiten die Runde: Caroline Flack (✝40) wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden – sie hatte Suizid begangen. In den Wochen davor soll die britische Moderatorin emotional stark gelitten haben. Jahrelang war sie das Gesicht der britischen Version von Love Island gewesen. In den sozialen Medien erinnert die Produktion nun gemeinsam mit dem Cast an Caroline!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Love Island UK wurde der TV-Persönlichkeit Tribut gezollt. Neben einem Bild von ihr war zu lesen: "Caroline, für immer in unseren Herzen." Auch der Cast der früheren Staffeln hinterließ liebevolle Worte unter diesem Beitrag: "Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen", beteuerte zum Beispiel Jack Fowler, der 2018 Teil des Formates gewesen war. Auch Molly-Mae Hague (22), die ein Jahr nach Jack teilgenommen hatte, schrieb: "Wir vermissen dich und schicken allen viel Liebe."

Vor allem für Olly Murs (37) ist dieser Tag schwer zu ertragen: Der Sänger war eng mit Caroline befreundet. Ihr zu Ehren hatte Olly im Sommer letzten Jahres eine Wanderung organisiert. "Trauern ist so hart und selbst jetzt ist es wirklich schwierig, darüber nachzudenken, dass wir für jemanden gewandert sind, der in meinen Augen immer noch hier ist" , erklärte er damals.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caroline Flack bei einer ITV-Gala in London im November 2019

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs in den Magic Radio Studios in London, 2014

Getty Images Olly Murs und Caroline Flack 2014 in London



