Können die Are You The One?-Singles das Ruder am Ende etwa doch noch rumreißen? Seit Wochen sind die Schützlinge von Moderatorin Sophia Thomalla (32) auf der griechischen Urlaubsinsel Paros auf der Suche nach ihrem Perfect Match – die Paar-Konstellationen wurden vorab von Experten festgelegt. Bisher fand die Gruppe von den zehn Pärchen gerade mal einen Treffer – nämlich Zaira Moskova und Marius Bravo. Ist der Sieg dennoch in greifbarer Nähe?

Als letztes mögliches Paar wurden Dustin Hoche und Isabelle Denise kurz vor dem großen Finale in die Match Box geschickt – doch auch bei den beiden Turteltauben lag der Großteil mit seinem positiven Bauchgefühl daneben: Sie sind ebenfalls kein Match. Besonders der Single-Boy Max Wessel wollte die Hoffnung und vor allem die Chance auf die Siegesprämie von 200.000 Euro aber trotzdem nicht komplett aufgeben: Der duale Student klügelte eine Strategie aus, die alle zehn Lichter leuchten lassen soll.

In der finalen Matching Night waren dann die Männer mit der Wahl ihrer Damen an der Reihe. Wie zuvor in der TV-Villa ausgemacht, befolgten alle Singles den ausgetüftelten Plan und siehe da – es gingen tatsächlich alle zehn Lichter an. Die Gruppe hat das Rätsel also gelöst und durfte sich über die stolze Geldsumme freuen.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Zaira, "Are You the One?"-Kandidatin

Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Max, "Are You the One?"-Kandidat

