Gut Ding will Weile haben – das scheint Rihannas (32) Motto in Sachen Musik zu sein. Mittlerweile ist es vier lange Jahre her, dass die Sängerin ein Album herausgebracht hat. Ihre Fans fordern einen Nachfolger zu "Anti" – die Platte enthielt Hits wie "Work" und "Needed Me". Seit Monaten verspricht die Musikerin, fleißig an Songs zu arbeiten, eine Kostprobe blieb sie aber bislang schuldig. Immerhin versucht RiRi jetzt, die Fans zu besänftigen: Ihre Community werde von dem neuen Werk trotz langer Wartezeit nicht enttäuscht sein!

"Ich arbeite immer an neuer Musik – und wenn ich denke, dass die Songs bereit sind, veröffentlicht zu werden, werden sie kommen", gab Rihanna gegenüber Entertainment Tonight ein Update aus dem Musikstudio und betonte: "Ihr werdet nicht enttäuscht sein, das Warten lohnt sich!" Etwas Halbgares werde sie auf gar keinen Fall auf den Markt bringen, bloß weil ihre Fans darauf so sehnlichst warten. "Es hat nun schon sehr lange gedauert, da soll es sich auch lohnen", ergänzte die "Diamonds"-Interpretin.

Nicht weniger als satte 100 Tracks soll sie schon aufgenommen haben, wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet. Doch immer wieder schienen andere Projekte dazwischenzufunken. So hat Rihanna nach einer eigenen Kosmetikmarke namens Fenty Beauty nun auch eine Gesichtspflege angekündigt. "Ich gebe zwar mein Bestes, ganz bescheiden zu sein, aber Fenty Skin ist bald erhältlich", freute sie sich vor wenigen Tagen.

Getty Images Rihanna im Februar 2020

Getty Images Rihanna im Dezember 2014

Getty Images Rihanna im Oktober 2019



