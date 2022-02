Die Germany's next Topmodel-Fans können es nicht glauben: Heidi Klum (48) setzt dieses Jahr in ihrer Modelshow beim Nacktshooting noch einen drauf! Am Mittwoch veröffentlichte Promiflash aktuelle Paparazzi-Aufnahmen von den Dreharbeiten des Castingformats in Kalifornien. Nur mit Goldfarbe bepinselt, mussten Heidis Anwärterinnen nackt an einem öffentlich zugänglichen Strand als menschliche Uhrzeiger posieren. Die Promiflash-Leser reagierten auf die Aufnahmen mit Fassungslosigkeit!

Das diesjährige Nacktshooting sorgt damit schon jetzt für eine Mega-Diskussion im Netz, obwohl es noch nicht mal ausgestrahlt wurde! In einer Promiflash-Umfrage (Stand 16. Februar, 12:00 Uhr) fanden stolze 95 Prozent (4.494 Stimmen), dass Heidi dieses Jahr mit dem Grad an Nacktheit zu weit gegangen ist. Nur fünf Prozent (228 Stimmen) empfanden die Umstände, unter denen die Kandidatinnen hüllenlos posieren mussten, als völlig okay.

Auf der Promiflash-Instagram-Seite wurde indes heiß diskutiert. Die Leser kamen dabei ziemlich schnell auf einen Nenner: "GNTM ist nicht mehr das, was es mal war" oder "Bei Heidi wundert mich nichts. Die Frau hat selbst kein Schamgefühl" waren nur zwei Reaktionen, die auf sehr viel User-Zuspruch stießen. Unklar ist bislang, wie sich wohl die verbliebenen Teilnehmerinnen dabei fühlen, dass nun Nacktfotos von ihnen von echten Paparazzi geschossen wurden und jetzt im Netz kursieren.

Eine Kandidatin am GNTM-Set

Eine Kandidatin mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith bei einem GNTM-Shooting

Eine Kandidatin mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith am GNTM-Set

