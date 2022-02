Seine Freunde glauben, in Hardy Krüger Jr. (53) steckt kein guter Tänzer! Fans des Tanzsports dürfen am 18. Februar um 20:15 Uhr endlich wieder die Füße hochlegen und sich berieseln lassen: Let's Dance geht in eine neue Runde! Die Profitänzer Valentin Lusin (34), Ekaterina Leonova (34) und Co. stehen wieder vor der Herausforderung, den Prominenten der neuen Staffel das Tanzen zu lehren. Auch Hardy Krüger jr. ist dabei, doch sein Umfeld findet: Seine Profitänzerin muss sich bei ihm besonders anstrengen...

"Wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich dabei bin, dann lachen die einfach, weil ich, glaube ich, der schlechteste Tänzer bin, den es gibt", gab Hardy im Interview mit RTL offen zu. Doch davon lasse er sich nicht unterkriegen und möchte vor allem für eine Person beweisen, dass auch er keine zwei linken Füße hat. "Ich möchte meiner Frau mal eine Freude machen und einen schönen Tango aufs Parkett legen", wünscht sich der 53-Jährige.

Der Schauspieler ist in dritter Ehe mit PR-Agentin Alice Rößler verheiratet. Insgesamt sieben Kinder brachte das Paar mit in die Beziehung. 2019 adoptierte der "Wer zu lieben wagt"-Darsteller Alice' Tochter Antonia. Gemeinsame Kinder haben Hardy und Alice nicht. "Weil meine Mutter und Oma Gebärmutterhalskrebs hatten, habe ich mir vorsorglich die Gebärmutter entfernen lassen", erklärte Alice im Jahr 2021 im Gespräch mit der Gala.

Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidat 2021

Hardy Krüger jr. und Alice Rößler bei der Premiere des Theaterstücks "Arthur & Claire" in München

Hardy Krüger jr. im Dezember 2014

