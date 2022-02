Dieses Germany's next Topmodel-Shooting sorgt im Moment für Aufruhr! Aktuelle Paparazzifotos zeigen Heidi Klum (48) und ihre Kandidatinnen bei einem krassen Nacktshooting in Kalifornien: An einem öffentlich zugänglichen Strand müssen sich die Nachwuchsmodels als menschliche Zeiger in einer XXL-Uhr rekeln – während der waghalsigen Posen sind sie zudem den Blicken der neugierigen Passanten ausgesetzt. Aber was sagt eigentlich der Sender zu den veröffentlichten Fotos und der Situation am Set? Jetzt bezog ProSieben gegenüber Promiflash Stellung...

Auf Promiflash-Nachfrage erklärte ProSieben-Pressechef Christoph Körfer jetzt, dass die intimen Körperstellen der Kandidatinnen in der fertigen Folge unkenntlich gemacht werden. "Wir schützen unsere Models, indem wir insbesondere bei Shootings, bei denen unsere Models weniger bekleidet vor der Kamera stehen, immer mit Verpixelungen arbeiten", stellte der Pressechef klar und fügte hinzu: "Das würden wir uns von allen Medien wünschen, die Paparazzifotos kaufen."

Am GNTM-Set müssen die Kandidatinnen aber wohl trotzdem mit der Nacktheit und den Blicken der neugierigen Passanten und Paparazzi klarkommen – laut des einstigen Jury-Mitglieds Peyman Amin (50) sei das aber womöglich zu Unterhaltungszwecken sogar gewollt. "Am Ende des Tages zählen natürlich auch die Emotionen und die Reaktionen der Models aber auch der Passanten. Das alles trägt dazu bei, dass die Fernsehzuschauer entsprechend unterhalten werden", vermutete er im Promiflash-Interview.

