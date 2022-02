Das will sie sich nicht länger anhören müssen! Die einstige GNTM-Kandidatin Enisa Bukvic ist seit Jahren mit dem erfolgreichen YouTuber Simon Desue (30) zusammen. Ihr Liebesglück präsentieren sie nur allzu gerne im Netz – so auch zum diesjährigen Valentinstag. Doch daraufhin bekam die Beauty einige Nachrichten, in denen gefragt wurde, warum Simon ihr denn nicht die Frage aller Fragen stellen würde – oder wieso sie noch kein Kind zusammen hätten. Deshalb platzte Enisa nun der Kragen!

In ihrer Instagram-Story fragte sie ihre Community, warum ihnen diese Punkte so wichtig seien. "Wird dein Mann dich nicht betrügen, wenn ihr verheiratet seid? Wird er dich dann besser behandeln?", schrieb Enisa deutlich aufgebracht. Ihrer Meinung nach brauche man keinen Ring am Finger, um mit seinem Partner glücklich zu sein. Und auch gemeinsamer Nachwuchs scheint nicht auf dem Plan zu stehen.

"Ist es so schwer für manche Leute zu verstehen, dass es vielleicht die Frau ist, die kein Kind haben will? Es muss nicht immer der Mann sein", stellte sie dann klar und fügte hinzu: "Ich werde nicht sterben, wenn ich nicht heirate." Für Enisa zähle nur, dass sie happy mit ihrem Simon ist.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue, Valentinstag 2022

Instagram / enisa.bukvic Model Enisa Bukvic und Simon Desue

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Ex-GNTM-Kandidatin

