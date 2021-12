Enisa Bukvic und Simon Desue (30) haben Familienzuwachs bekommen! Ihre eigenen Babypläne haben die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der YouTuber vorerst nach hinten verschoben – denn zuerst wollte sich das Paar auf seine französische Bulldogge Charlie konzentrieren, die Nachwuchs erwartete. Inzwischen hat die Hündin ihre Welpen sogar schon zur Welt gebracht – und die präsentierten Simon und Enisa nun im Netz!

Schon seit einer Woche sind die kleinen Fellnasen auf der Welt. Jetzt postete die Influencerin via Instagram süße Familienfotos vor dem Weihnachtsbaum. Dabei stehen allerdings ausnahmsweise nicht Enisa und Simon im Mittelpunkt – die niedlichen Vierbeiner stehlen ihnen die Show. Liebevoll hält die Beauty eines der Hundebabys in der Hand, während weitere auf dem Boden und auf ihrem Schoß zu sehen sind. Die Follower sind von diesem Anblick ganz angetan. "Oh, das ist so süß!", schwärmte unter anderem Ina Aogo (32).

Schon vor der Geburt der Welpen hatte sich Enisa Gedanken darüber gemacht, wie sie die kleinen Hunde nennen wird. "Wir haben bisher nur einen Namen, und zwar Alabama. Den fand ich süß", hatte sie vor wenigen Wochen verraten. In ihrer Story nannte sie eines der Hundebabys nun außerdem Alfie.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue mit ihren Hunden Sydney und Charlie

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue mit ihren Hunden, Dezember 2021

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Mai 2021 in Dubai

