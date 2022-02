Was für ein fulminantes Finale von Das große Promibacken! Seit sechs Wochen zaubern Sarah Harrison (30), Faisal Kawusi (30) und Co. in der beliebten Show echte Meisterwerke aus Teig. In den bisherigen Folgen konnte sich die Influencerin stets von ihrer besten Seite zeigen und sicherte sich mehrfach die rote Schürze. Heute stand schließlich das Finale der Sendung an – wer konnte sich den Sieg holen?

Im großen Showdown mussten die Stars noch einmal tief in den Kühlschrank greifen und eine außergewöhnliche Kreation zaubern. Ihre Torten sollten einem Kristall ähneln – eine echte Herausforderung für die Finalisten Faisal und Sarah. Schlussendlich konnte aber nur einer von beiden den Gewinn nach Hause holen: Sarah schnappte sich den Sieg und den Titel "Die beste prominente Bäckerin". Die zweifache Mama war total baff. "Ich könnte im Moment nicht glücklicher sein", freute sie sich und erklärte, die 10.000 Euro Siegprämie spenden zu wollen.

Für Detlef D! Soost (51) war der Traum von Titel schon zuvor vorbei: Der Fitnesstrainer musste seine Schürze in der Zwischenrunde an den Nagel hängen – trotz einer atemberaubenden Schokotorte. Damit belegte der frühere Popstars-Coach den dritten Platz vor Natalia Avelon (41), die schon vergangene Woche den Schneebesen abgeben musste.

Faisal Kawusi beim "Großen Promibacken"

Sarah Harrison bei "Das große Promibacken"

Detlef D! Soost bei "Das große Promibacken"

