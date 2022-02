Ist etwa wieder alles aus und vorbei? Shanna Moakler (46) und Matthew Rondeau führen seit Anfang 2020 eine On-off-Beziehung – immer wieder trennten sich die beiden, um sich anschließend wieder romantisch zu versöhnen. Zuletzt nahm die Ex-Frau von Travis Barker (46) an Celebrity Big Brother teil, musste das Haus aber mittlerweile verlassen. Jetzt wirft ihre Netzaktivität Fragen auf: Shanna entfolgte ihrem Freund nach ihrem Auszug!

Noch während der Sendung freute sie sich eigentlich wahnsinnig auf das Wiedersehen mit Matthew. Er war aber, wie Page Six berichtete, alles andere als beeindruckt von Shannas Auftritt dort: Er sei argwöhnisch gegenüber ihrer engen Verbindung zu Show-Konkurrent Lamar Odom (42) gewesen und habe sogar seine Verlobungsabsichten überdacht. Gab es nach dem Auszug der 46-Jährigen also deshalb einen Streit bei den beiden? Auch Matthew entfolgte seiner Freundin jetzt – und löschte im Gegensatz zu ihr zusätzlich alle gemeinsamen Bilder von seinen Social-Media-Accounts.

Doch es könnte noch mehr als Eifersucht dahinterstecken. Denn Teddi Mellencamp Arroyave (40), die mit Shanna das "Big Brother"-Haus bewohnte und in der ersten Woche ausschied, verriet in einem Podcast Details über Matthew. Er habe ihr Nachrichten mit fiesen Kommentaren über seine Freundin geschrieben. "Ich sage nur so viel: Shanna, wenn du aus dem Haus ausgezogen bist und er dir nichts davon erzählt – du musst mich anrufen!", forderte die Schauspielerin das einstige Playmate vielsagend auf.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

Instagram / shannamoakler Matthew Rondeau und Shanna Moakler im November 2021

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

