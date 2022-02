Ja, ich will – oder lieber doch nicht? So mancher Hollywood-Star kann das Heiraten inzwischen schon zu seinen Hobbys zählen. Doch so begeistert, wie mancher Promi heiratet, so schnell lässt er sich dann auch wieder scheiden. Promiflash hat für euch fünf der kurzlebigsten Ehen zusammengetragen. Mit von der Partie ist unter anderem der Baywatch-Star Pamela Anderson (54). Die heute 54-Jährige reichte 2020 nach nur zwölf Tagen die Scheidung von ihrem damaligen Mann Jon Peters ein.

