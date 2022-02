Liebe auf den ersten Blick gibt es doch! Seinen Seelenverwandten zu finden, stellt viele Menschen vor eine große Herausforderung. Besonders jene, die nach Liebe suchen und nebenbei auch noch Reichtum, Privilegien und Ansehen zu bieten haben. Da kann es sich schon schwieriger gestalten, den "Einen" zu finden. Doch für all jene, die zweifeln: Es gibt Hoffnung! Denn auch diese Royals haben ihre große Liebe auf ganz normalen Wegen gefunden:

Queen Elizabeth II. (95) und ihr Prinz Philip (✝99) waren ganze 73 Jahre verheiratet, bevor er im April 2021 verstarb. Das erste Mal, als sich ihre Wege kreuzten, war die Queen süße acht Jahre jung, wie das Hello Magazine berichtet. Fünf Jahre später begegneten sich die beiden am Royal Naval College in Dartmouth wieder und tauschten nach diesem Treffen Briefe aus, bevor Philip schließlich bei König Georg VI. um die Hand seiner Tochter anhielt. Prinzessin Victoria von Schweden (44) machte es sich einfach: Sie heiratete ihren Personal Trainer. Bevor sie und Prinz Daniel von Schweden (48) 2010 heirateten, war Daniel nämlich ihr Fitnesscoach.

Bei Prinzessin Eugenie (31) und ihrem Jack Brooksbank (35) lief das etwas anders ab: "Wir waren beim Skifahren, was unglaublich war. Es war Liebe auf den ersten Blick", erzähle Jack nach der Verlobung in einem exklusiven Interview. Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben eine ähnliche Geschichte. Die junge Kate war dem Prinzen erstmals bei einer Modenschau ihrer Universität ins Auge gestochen. "Als ich Kate zum ersten Mal traf, wusste ich, dass sie etwas ganz Besonderes an sich hatte, und ich wusste, dass ich sie erforschen wollte", sprach Prinz William später über ihr erstes Aufeinandertreffen.

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden im Januar 2022

Alex Bramall/WPA-Pool/MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2018

Alex Bramall Prinz William und Herzogin Kate im Dezember 2021

