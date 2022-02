Bei Gülcan Kamps (39) vergeht die Zeit offenbar wie im Flug! Seit Dezember des vergangenen Jahres läuft der Alltag der ehemaligen Viva-Moderatorin wohl ganz anders ab als zuvor – der Grund: Die TV-Bekanntheit ist seitdem Mutter. Auf ihren Nachwuchs könnte die gebürtige Lübeckerin wohl kaum stolzer sein. Doch wie kommt die Beauty eigentlich mit ihrer neuen Rolle als Mama zurecht? Rund zwei Monate nach der Geburt meldete sich Gülcan nun mit einem Update!

Besonders die Entwicklung ihres Neugeborenen fasziniert Gülcan jeden Tag aufs Neue. Erst vor wenigen Tagen entdeckte ihr Spross seine eigenen Hände und Arme – und besonders, was er damit auch schon alles greifen kann. "Das ist so unfassbar so süß. Es passiert gerade so viel. Ich finde das total spannend, wie schnell so was geht", schwärmte die frischgebackene Mama in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich sogar vorgenommen, die Fortschritte in einem Tagebuch festzuhalten.

Doch nicht nur die Armmuskulatur ihres Säuglings baut sich immer weiter auf, auch die Beinchen werden stärker: So konnte Gülcans Wonneproppen zuletzt sogar für ein paar Sekunden schon mit etwas Unterstützung auf eigenen Beinen stehen. Auch in Sachen Größe legte Baby Kamps offenbar ordentlich zu, wie Gülcan ihren Followern verriet: "Ich kann es gar nicht glauben, wie groß du schon bist, mein Schatz – 68 Zentimeter. Das ist doch fast die halbe Mami!"

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Februar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

