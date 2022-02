Jana-Maria Herz (30) ist der Erfüllung all ihrer Träume ganz nahe! Die Unternehmerin sucht bei Der Bachelor nach ihrem Mr. Right und scheint den in Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) längst gefunden zu haben. Ob sich der gebürtige Hesse am Ende auch für die Brünette entscheidet, steht allerdings noch in den Sternen. Für Jana ist die Sache aber klar: Dominik gehört ihr – und das gibt sie ihm auch deutlich zu verstehen. Obwohl Janas Eifersucht dem TV-Single ab und an zu weit geht, bekam sie jetzt aber endlich ihren heiß ersehnten Kuss von ihm.

Bei einem romantischen Rendezvous nutzte die 30-Jährige mehrfach die Gelegenheit, Dominik zu verstehen zu geben, dass sie mehr Aufmerksamkeit von ihm brauche. "Du hast mich nicht einmal angeguckt", ärgerte sie sich über sein angebliches Desinteresse während des Gruppendates. Der IT-Spezialist konnte diese Aussage zwar nicht nachvollziehen und fand den Vorwurf sogar ziemlich "hart" – versprach aber tatsächlich, in Zukunft mehr Zeit für Jana aufzubringen. Zur Bestätigung setzte der Gran-Canaria-Auswanderer wenig später alles auf eine Karte und küsste die Beauty – und das, obwohl er nach der Nörgelei Angst vor einem Korb gehabt hatte. "Ich gebe ihm keinen Korb. Er ist ein Traum von einem Mann", stellte Jana allerdings klar.

Die innige Knutscherei mit Dominik sorgte bei der Singlelady für Glücksgefühle. "Jetzt bin ich wieder frisch dabei und ich habe Lust, mehr von ihm zu haben und um ihn zu kämpfen", betonte sie und fügte hinzu: "Ich bin glücklich und ich bin glücklich, dass es heute passiert ist."

Dominik Stuckmann mit den Bachelor-Girls beim Gruppendate

Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei einem Einzeldate

Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

