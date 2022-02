Yeliz Koc (28) wurde im Oktober vergangenen Jahres erstmals Mama: Gemeinsam mit dem Vater Jimi Blue Ochsenknecht (30) begrüßte sie die kleine Snow Elanie auf der Welt. Noch vor der Geburt trennte sich das Paar – zuletzt näherten sie sich aber wieder an und verloren nur Positives über den anderen. Das Sorgerecht teilen sie sich aber nicht, wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich habe das alleinige Sorgerecht." Eine Sache störte Yeliz jedoch zuletzt: Sie tauchte ohne ihr Einverständnis in dem Trailer für Jimi Blues neue Show Diese Ochsenknechts auf.

