Es war eine schwierige Zeit für sie! Nathalie Bleicher-Woth (25) behält ihr Liebesleben am liebsten für sich. Nur selten spricht die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin darüber, ob sie momentan single ist oder nicht. Auch über ihre Verflossenen äußert sich die Beauty nicht so oft – auch wenn die Gerüchteküche regelmäßig brodelt. Promiflash erzählte Nathalie jetzt dennoch von einer komplizierten Beziehung.

Dass sie nicht immer offen über ihr Liebesleben redet, habe nämlich nicht nur persönliche Gründe, betonte Nathalie im Gespräch mit Promiflash: "Meine Ex-Freundin kam aus England und das konnte ich nicht öffentlich machen, weil ihre Familie muslimisch war und die sehr, sehr streng waren." Es habe sie damals sehr gefreut, wie groß die Akzeptanz für ihre damalige Entscheidung war: "Alle wussten, dass ich eine Freundin habe, aber das nicht öffentlich mache."

Ob es zurzeit jemanden an ihrer Seite gibt, wolle sie nicht verraten, erklärte Nathalie: "Der Stand ist, dass ich so glücklich bin, wie es ist. Egal, ob ich jetzt single oder vergeben bin, ich finde, es sollte mir überlassen sein, wann und ob ich das teile." Wenn sie etwas zu erzählen habe, werde sie das auch tun, versprach die 25-Jährige. Zurzeit sei ihr danach aber nicht: "Ich will den Leuten da momentan gar nicht so die Angriffsfläche geben."

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2021 in Berlin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Bekanntheit

