Anna-Maria Ferchichi (40) ist beunruhigt. Im November sind die Social-Media-Bekanntheit und ihr Ehemann, der Rapper Bushido (43), Eltern von Drillingen geworden. Inzwischen haben sich die beiden gut an den Alltag mit ihren drei neuen Familienmitgliedern gewöhnt. Vor wenigen Wochen machte sich Anna-Maria jedoch große Sorgen um die drei Mädels: Sie hatten schreckliche Bauchschmerzen. Diese waren nach einer Weile zwar wieder weg – doch nun wurden die Babys erneut davon heimgesucht.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige ein Bild von sich mit einem ihrer Drillinge in der Bauchtrage und schrieb: "Die Kleinen haben seit Tagen wieder so schlimme Bauchschmerzen." Warum es ihren Töchtern nicht so gut geht, verriet Anna-Maria nicht. Das Ganze scheint sie jedoch ziemlich mitzunehmen. Sie versah den Text mit einem weinenden Emoji.

Als die Babys vor wenigen Wochen Bauchschmerzen hatten, verriet Anna-Maria, dass es helfe, wenn sie mit ihnen auf dem Arm um den Esstisch laufe. Zwischenzeitlich mussten auch die anderen Familienmitglieder mit anpacken. "Ich bin so froh, dass wir so ein großer Haushalt sind mit genügend Händen, denn jedes Baby braucht dann Körpernähe", schilderte die Schwester von Sarah Connor (41).

Anzeige

anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichis Töchter im Januar 2022

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Januar 2022

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de