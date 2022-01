Anna-Maria Ferchichis (40) Drillinge haben Wehwehchen! Erst im November des vergangenen Jahres begrüßten die Schönheit und ihr Ehemann, Rapper Bushido (43), ihre drei Mädchen nach langem Hoffen und Bangen auf der Welt. Auch nach der Geburt teilt die stolze Drillings-Mama regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Rasselbande. Aktuell macht sich die Beauty allerdings Sorgen um ihre Nesthäkchen: Anna-Marias Drillinge haben fürchterliche Bauchschmerzen!

"Bauchschmerzzeit", betitelte die Brünette einen Schnappschuss via Instagram, der sie mit einem der Mädchen im Arm zeigt. Wenn sich wieder alles in den Bäuchlein der Kleinen zusammenkrampft, helfe offenbar nur noch stundenlang Runden um den Esstisch zu drehen. Vor wenigen Tagen mussten sogar die anderen Familienmitglieder beim Tragen der Babys helfen. "Bin so froh, dass wir so ein großer Haushalt sind mit genügend Händen, denn jedes Baby braucht dann Körpernähe", erklärte Anna-Maria.

Neben dem alltäglichen Wahnsinn bleibt der 40-Jährigen aber auch noch im Hinterkopf, dass eines ihrer Mädchen etwas schwächer als seine Schwestern ist – nämlich Tochter Amaya. "Wie ihr sehen könnt, ist sie deutlich kleiner und leichter als ihre beiden Schwestern. Das wird sie wohl auch bleiben", verriet Anna-Maria erst vor wenigen Tagen mit einer Aufnahme aller drei Babys. Ihr Sorgenkind sei aber mindestens genauso aufgeweckt und munter wie die anderen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einer ihrer Drillingstöchter

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Januar 2022

