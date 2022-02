Jessica Alba (40) gibt Einblicke in ihren Familienalltag. Seit vielen Jahren ist die Beauty nun schon als Schauspielerin erfolgreich. Doch auch in ihrem Privatleben hat die gebürtige Kalifornierin das ganz große Los gezogen. Seit 2008 ist sie mit ihrem Mann Cash Warren (43) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat: Honor (13), Haven (10) und Hayes (4). Im Netz erfreut sie ihre Follower auch immer wieder mit tollen Familienaufnahmen. Jetzt verriet Jessica, was ihr bei der Erziehung ihrer Sprösslinge besonders schwerfällt.

In dem Podcast "Raising Good Humans" sprach die Hollywood-Schönheit offen und ehrlich darüber, wie es für sie ist, drei Kinder großzuziehen. Dabei öffnete sich Jessica im Gespräch mit Gastgeberin Dr. Aliza Pressman auch über die Probleme und Schwierigkeiten, die die Erziehung mit sich bringt. So erzählte die 40-Jährige beispielsweise, dass es für sie besonders schwer sei, ihre Kinder ihre eigenen Fehler machen zu lassen. "Aber manchmal denke ich, dass es keine richtigen Fehler sind, sondern Lektionen und dass sie die Herausforderungen durchstehen müssen", fuhr die Darstellerin fort.

Ihr falle es zudem immer noch schwer, ein gutes Gleichgewicht zwischen der Kontrolle ihrer Sprösslinge und der Möglichkeit, sie eigenständig lernen zu lassen, zu finden. In solchen Erziehungsfragen werde die "Fantastic Four"-Darstellerin jedoch immer tatkräftig von ihrem Mann unterstützt. "Wir haben viele gleiche Werte, wenn es um die Familie und Kindererziehung geht", versicherte Jessica.

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / cash_warren Jessica Alba und ihre Familie im Juli 2020

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de