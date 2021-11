Wow, Jessica Albas (40) Kids werden immer größer! Die US-Amerikanerin ist nicht nur eine supererfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine liebende Familienmutter: Gemeinsam mit ihrem Mann Cash Warren (42) hat die "Fantastic Four"-Darstellerin die drei Kinder Honor (13), Haven (10) und Hayes (3). Und die Älteste im Bunde ist inzwischen bereits ein waschechter Teenie: Honor ist außerdem fast schon genauso groß wie ihre berühmte Mama Jessica!

Das wird jetzt auf einem neuen Foto deutlich, das Jessica jüngst auf ihrer Instagram-Seite teilte: Auf dem Schnappschuss lächelt die fünfköpfige Familie gemeinsam für die Kamera – und dabei posieren die Schauspielerin und ihr ältestes Kind direkt nebeneinander. Zwar lehnt sich Honor auf dem Bild an einen Wandvorsprung, doch ganz offensichtlich fehlt nicht mehr viel, bis sie Jessica in Sachen Körpergröße eingeholt hat.

Dass Honor einen regelrechten Wachstumsschub hingelegt hat, ging auch an Jessicas Fans nicht vorbei. "So eine schöne Familie – und übrigens, Honor ist ja wirklich so groß geworden", und "Die Mädels sind schon so groß", stellten beispielsweise zwei Nutzer in der Kommentarspalte des Postings fest.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba im November 2021

Instagram / jessicaalba Jessica Albas Kinder Honor, Haven und Hayes

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrem Mann Cash Warren und ihren drei Kindern

