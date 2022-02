Bei Germany's next Topmodel kam jetzt auch Heidi Klum (48) selbst total ins Schwitzen! Die Chefjurorin sucht im Rahmen ihrer TV-Show wieder einmal nach dem nächsten großen Nachwuchsmodel – und dabei bringt die Laufstegschönheit natürlich auch immer wieder ihre eigenen Erfahrungen ein, um ihren Kandidatinnen unter die Arme zu greifen. Doch das gab es in der Geschichte der Castingshow bislang noch nicht: Heidi trainierte Seite an Seite mit ihren GNTM-Teilnehmerinnen für einen Dreh!

"Meine Models stehen bereits vor ihrer nächsten Herausforderung – und die wird sie ganz schön zum Schwitzen bringen, mich allerdings auch", kündigte Heidi an. Die Modelmama studierte jetzt nämlich gemeinsam mit ihren Kandidatinnen die Tanzschritte für den Dreh des GNTM-Openers zu ihrem eigenen Song "Chai Tea with Heidi" ein. Für dieses harte Training hat sie sich extra den Star-Choreografen Miguel Zarate zur Hilfe geholt – und der verlangte sowohl Heidi als auch den Nachwuchsmodels im Tanzstudio so einiges ab.

Dass die GNTM-Girls gleichzeitig mit Heidi tanzen durften, sorgte für große Begeisterung. "Ich fand es total cool, dass Heidi wirklich zusammen mit uns den Tanz geübt hat", schwärmte beispielsweise Lena. Und auch Sophie war nach dem Training total hin und weg. "Mit Heidi da in diesem Studio zu tanzen, das war total cool. Sie ist wirklich so real und authentisch, dass man manchmal vergisst, was für ein Star sie eigentlich ist", freute sich die Studentin aus Harsewinkel.

